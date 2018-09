المتوسط:

حذر مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر إلطيف، المتخلفين عن أعمالهم بالمديرية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الليبية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك جاء خلال اجتماع مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر إلطيف برؤساء المكاتب والأقسام ومدراء مركز الشرطة التابعين لمديرية أمن الجفارة.

وأكد «إلطيف»، على ضرورة تفعيل الأمن والمجاهرة به داخل نطاق المديرية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وكما لفت إلى ضرورة تواجد عناصر الأمن بالشوارع والمناطق لحماية الممتلكات والسهر على راحة المواطن وأداء عملهم بالشكل المطلوب.

The post مدير أمن الجفارة يتوعد المتخلفين عن أعمالهم بالمديرية بالمساءلة القانونية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية