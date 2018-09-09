اختتام اجتماع الزاوية الأممي.. وهذه نقاط الاتفاق

اختتم البعثة الأممية، مساء اليوم الأحد، اجتماع الترتيبات الأمنية في مدينة الزاوية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، الاتفاق على تجميد حركة القوات، واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار، ووضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشئات الحيوية وإحلال قوات نظامية، إضافة إلى تحديد موعد لاجتماع ثالث لكل الأطراف الأسبوع المقبل.

بنود الاتفاق:

الاتفاق على تجميد حركة القوات

استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار

وضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشئات الحيوية وإحلال قوات نظامية.

هذا وشهد الاجتماع حضور وفد الأمم المتحدة وممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة المتواجدة في طرابلس وما حولها لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة.

وكانت البعثة قد كشفت في وقت سابق أن الاجتماع يهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار، والبدء في مناقشة الترتيبات الأمنية المناسبة في طرابلس.

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