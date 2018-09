المتوسط:

قام المجلس البلدي تاجوراء بالتعاون مع مسؤولة الملف الاجتماع والمنظمة الدولية للهجرة «اليونيسيف»، وذلك لتوزيع بعض الاحتياجات على الأسر النازحة داخل بلدية تاجوراء.

وأضاف المجلس البلدي، أنَّ المجلس يسعى لاحتواء هذه الأسر النازحة من خلال استقباله لهم، وتوفير كل الاحتياجات.

ويأتي ذلك، في إطار برنامج الأزمات والطواري بالمجلس البلدي.

