سلامة في اجتماع الزاوية: لنترك للعسكرين وقتا للتفاهم بدلا من التعارك وسفك الدماء

قال غسان سلامة، المبعوث الأممي لدي ليبيا، نحن أمام مفترق طرق، علينا ان نقوم بتصحيح الأوضاع من خلال التفاهم بيننا بدلا من التعارك و سفك الدماء وتدمير العاصمة.

وأضاف سلامة خلال كلمته اليوم في اجتماع ترسيخ وقف إطلاق النار، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المنعقد حاليا في دار الثقافة بمدينة الزاوية، فلنترك للعسكريين وقت للتفاهم على كيفية فض النزاع والفصل ووضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار

وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا، قد أعلنت ظهر اليوم الأحد 9 سبتمبر، انطلاق اللقاء الذي ترعاه الأمم المتحدة بغية ترسيخ وقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة في طرابلس، على حد وصف البعثة الأممية.

وزعمت «البعثة»، أن الهدف من الاجتماع هو «استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في مناقشة الترتيبات الأمنية المناسبة في طرابلس».

