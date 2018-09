«الكهرباء» تُطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك في طرابلس

المتوسط:

ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة المناطق الليبية بالاستجابة في الدخول في عملية طرح الأحمال مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها الشبكة الكهربائية، وذلك نتيجة إصابة دوائر نقل الطاقة الرئيسية خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وتأتي هذه المناشدة بعد دخول مجموعات إلى محطات التحويل 220 وإجبار المشغلين بإرجاع التيار الكهربائي بالقوة كما حدث في المناطق التي تتغذى من محطتي تحويل الزاوية وغرب طرابلس.

كما تناشد الشركة العامة للكهرباء، كافة المواطنين بمراعاة الحالة الاستثنائية التي تمر بها الشبكة الكهربائية والتقليل من استخدام الأدوات الكهربائية.

