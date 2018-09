المتوسط:

قام مجلس مشايخ وأعيان مدينة مصراتة ومجلس مشايخ وحكماء منطقة النواحي الأربعة، بزيارة مدينة ترهونة لتقديم واجب العزاء فيمن سقطوا من أبناء المدينة جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

ويأتي في استقبال الوفدين رئيس وأعضاء مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، وعدد من مديري القطاعات العامة، بالإضافة إلى العديد من رؤساء وأعضاء الأجهزة العسكرية والأمنية بالمدينة.

