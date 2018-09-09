الرجمة | تفاصيل من لقاء المشير حفتر والنايض بمقر القيادة العامة فى بنغازي

ليبيا – إستضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بنغازي بمنطقة الرجمة، د. عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الذي أعلن الفترة الماضية عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة وفق رؤية أطلق عليها إسم ” إحياء ليبيا 2023 ” .

وفى بيان صحفي نشره النايض عبر مكتبه الإعلامي ، مساء الأحد ، وتلقت المرصد نسخة عنه قال إنه ” تشرف بلقاء المشير خليفة بلقاسم حفتر، القائد العام للجيش الليبي فى جلسات عمل وتنسيق حول آخر مستجدات الساحة الليبية بملفاتها المختلفة، الإنسانية والسياسية والإقتصادية والدولية ” .

وأضاف البيان بأن هذه المباحثات تطرقت أيضاً بشكل خاص لسبل إيقاف ما يجري في العاصمة طرابلس من إقتتال وترويع للمدنيين، وسبل بناء الدولة الليبية والخروج بها الى بر الأمان ، بحسب البيان.

وكشف النايض بأنه أطلع المشير حفتر على مسارات عمل مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الذي يترأسه في التواصل مع قيادات النسيج الاجتماعي الليبي والعمل الإنساني والتخطيط الفني لسبل إحياء ليبيا ضمن الرؤية الموضوعة لذلك بنفس الإسم والمعلن عنها سابقاً، لتوطيد العمل المشترك بين الجانبين . ‎

وأكد البيان فى خاتمه على إتفاق بين الجانبين على مواصلة العمل والتنسيق على كافة الأصعدة فيما أعرب النايض عن إشادته بإنتصارات الجيش الليبي بقيادة حفتر، وبحفاوة الإستقبال الغامرة التي قال إنه حظي به فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة متمنياً لكافة منتسبيها جنوداً وضباطا وضباط صف المزيد من النجاح والتوفيق وفقاً لنص ذات البيان.

المرصد – متابعات