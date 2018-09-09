23 نائبًا بالبرلمان يطالبون باستعجال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

طالب 23 نائبا من أعضاء مجلس النواب، بالتعجيل بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن يسمح لمفوضية الانتخابات إجراؤها فيه.

ودعا الأعضاء في بيان لهم أمس السبت، زملائهم في المجلس إلى إنهاء الاستحقاق المتعلق بالتصويت على قانون الاستفتاء، أو إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة من خلال سن قانون الانتخابات للانتهاء من المرحلة الانتقالية، وتثبيت سلطة جديدة يختارها الشعب تسطيع إنهاء الانقسام وتعيد الاستقرار للبلاد.

كما ناشد النواب أيضا جميع الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد بدعم هذا الخيار الوطني الذي يصون كرامة الشعب ويعيد له الحق في تقرير مصيره واختيار السلطة التي تمثله وتدير شؤونه وتعيد للوطن أمنه واستقراره وسيادته، بحسب نص البيان.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب غدا الإثنين أو بعد غد، جلسة هامة بشأن مناقشة إقرار مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور، التي تعثرت أكثر من مرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلن في تصريحات سابقة أنهم سيتوجهون إلى انتخابات رئاسية مباشرة في حال لم يتوفر النصاب المطلوب في جلسة المجلس المقبل، على حد قوله.

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