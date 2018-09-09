تفاصيل هروب سجناء “الجبس وعين زارة”

كشف رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد محمود أبو حميدة، الأحد، عن قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجبس، خلال اليومين الماضيين على خلفية أحداث طرابلس، وفتحت الأبواب وأخرجت النزلاء.

وقال أبو حميدة، في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي في ديوان رئاسة الوزراء، الأحد، إن المسلحين اعتدوا على مؤسسة “الجبس” وأتلفوا محتوياتها.

وأضاف أبو حميدة، أن النزلاء الذين تم إخراجهم عليهم قضايا مختلفة، مشيرا إلى أن المؤسسة الآن خارج الخدمة مؤقتا.

وأشار لحادثة الشغب التي وقعت في 2 سبتمبر داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، بسبب الهلع والذعر الذي انتاب النزلاء لسماعهم دوي الاشتباكات خارج المؤسسة.

وقال أبو حميدة إن النزلاء قاموا بتكسير الأبواب والخروج عنوة رغم محاولات العاملين بالمؤسسة اعتراضهم، وتمكن 700 نزيل من الهروب، مبينا أن عددا منهم رجع للمؤسسة من تلقاء نفسه.

وأشار رئيس جهاز الشرطة القضائية إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة وإعداد قوائم بأسماء النزلاء الفارين من المؤسستين، وقفل مؤسسة عين زارة مؤقتاً ونقل 34 نزيلا لمؤسسة الجديدة الرئيسي.

وأعلن فتح محضر جمع استدلالات بالواقعة من مكتب التحقيق التابع لفرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس لتحديد مسؤولية هروب النزلاء وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، مؤكدا وقف مدير مؤسسة عين زارة ومعاونه عن العمل بسبب الإهمال والقصور، إلى حين استكمال التحقيقات.

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