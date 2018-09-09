تفاصيل “الهروب الجماعي” لسجناء عين زارة والجبس

طرابلس-العنوان

كشف رئيس جهاز الشرطة القضائية في طرابلس العميد محمود أبوحميدة، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاحد، هروب 700 سجين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، يوم 2 سبتمبر، على خلفية الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس، مشيرا إلى رجوع بعضم إلى المؤسسة من تلقاء أنفسهم.

وأرجع أبوحميدة،”الهروب الجماعي” للسجناء إلى الشعور بالهلع والذعر، الذي انتابهم لسماعهم دوي الاشتباكات خارج المؤسسة.

وقال:”قاموا بتكسير الأبواب والخروج عنوة على الرغم من محاولات العاملين في المؤسسة اعتراضهم، ولكن دون جدوى”.

كما أشار أبوحميدة، لتعرض مؤسسة الجبس يوم 1 سبتمبر لاعتداء من مجموعة مسلحة قامت بالعبث وأتلاف محتويات المؤسسة وفتح الأبواب وإخراج النزلاء الموجودين داخل المؤسسة في قضايا مختلفة.

وقال إن المؤسسة موجودة الآن خارج الخدمة مؤقتا، مؤكدا أن الموقع الموجودة فيه المؤسسة، يضم معهد تدريب الشرطة القضائية الذي يتولى تدريب وتأهيل العناصر التابعين للشرطة القضائية.

وأضاف أبوحميدة، “أن الإجراءات التي اتخذت حيال واقعة عين زارة، هي إبلاغ النيابة العامة وإعداد قوائم بأسماء النزلاء الفارين من المؤسستين، وقفل المؤسسة مؤقتاً ونقل عدد 34 نزيل إلى مؤسسة الجديدة الرئيسي”.

وأعلن فتح محضر جمع استدلالات بالواقعة من مكتب التحقيق التابع لفرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس لتحديد مسؤولية هروب النزلاء وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، كما أشار لقراره وقف مدير مؤسسة عين زارة ومعاونه عن العمل بسبب الإهمال والقصور، إلى حين استكمال التحقيقات.

ودعا أبوحميدة، أن تكون مؤسسات الإصلاح والتأهيل تابعة لوزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، ويجب أن تكون خارج ما يحصل داخل مدينة طرابلس من اشتباكات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية