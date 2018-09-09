شوبار: 5 أرغفة خبز بدينار

أعلنت الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكّلة من المجلس الرئاسي هند شوبار، تحديد سعر كل 5 أرغفة خبز بوزن 150 غراما للرغيف بدينار ابتداء من الأسبوع المقبل

وقالت خلال عرضها لتقرير عمل اللجنة ليوم الأحد، إن عملية توزيع الدقيق وفق إفادة رئيس جهاز الحرس البلدي ستكون بخطة يومية على مختلف البلديات على النحو التالي :-

تبدأ من يوم غدا الاثنين بتوزيع الدقيق على بلديتي أبو سليم وعين زارة، كل بلدية تستلم “21”، سيارة تحمل “100” قنطار، ويوم الثلاثاء سيتم التوزيع لبلديتي سوق الجمعة وجنزور بنفس الكمية، ويوم الأربعاء سيتم التوزيع على طرابلس المركز وتاجوراء، والخميس على بلدية حي الاندلس وإحدى البلديات الأخرى، وهذا بشكل أسبوعي. حتى انتهاء أزمة الدقيق والخبز.

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