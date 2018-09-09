ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث طرابلس إلى 78 قتيلا و313 جريحا

أعلن المستشفى الميداني العاصمة التابع لإدارة شؤون الجرحى بطرابلس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها عدة مناطق بالعاصمة إلى 78 قتيل و313 جريحا، حتى يوم أمس السبت.

وأكد المستشفى في بيان له أمس، فقدان 16 شخصا نتيجة لهذه الأحداث، مشيرا إلى أن جهاز الإسعاف التابع لإدارة شؤون الجرحى أجلى 95 عائلة من مناطق الاشتباكات، وجرى تقديم الإغاثة العاجلة لحوالي 150 عائلة.

وأوضح المستشفى الميداني العاصمة، أن نحو 210 جريحا من إجمالي المصابين جراء الاشتباكات تم إيوائهم في المصحات، بينما غادر 103 جريحا المصحات على الفور بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وشهدت عدة مناطق بجنوب طرابلس توترا أمنيا واشتباكات مسلحة دارت في 27 أغسطس الماضي واستمرت حتى الرابع من شهر سبتمبر الجاري، بين اللواء السابع مشاة بترهونة، وعدة كتائب من العاصمة.

وخلفت تلك الاشتباكات المسلحة عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيين من نساء وأطفال ونزوح مئات العائلات، وتسببت في أضرار فادحة في البنية التحتية، وأثارت قلقا وفزعا لدى المواطنين.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وتوقيعه بمدينة الزاوية، يقضي بوقف إطلاق النار بضواحي العاصمة، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

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