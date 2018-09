«إيني للطاقة» تحذر من آثار التوتر في ليبيا على أنشطتها

المتوسط:

حذرت رئيسة مجموعة إيني الايطالية للطاقة، إيمّا مارتشيغاليا، من الآثار السلبية المحتملة الوقع على أنشطة المجموعة في حال استمرار التوتر الأمني الحالي بليبيا.

وأعربت “مارتشيغاليا”، في تصريحات صحفية على هامش أعمال منتدى أمبروزيتي الاقتصادي السنوي المقام بإيطاليا، عن أملها في تحسن الأوضاع بفضل الهدنة في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في طرابلس.

وتابعت رئيسة مجموعة إيني: “إذا بقي الوضع هكذا قد تكون هناك مشاكل ومع ذلك فإن حجم إنتاجنا يبلغ 270 ألف برميل في اليوم”.

