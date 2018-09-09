الشرطة القضائية: قدمنا للنيابة أسماء السجناء الفارين من سجني عين زارة والجبس

قال رئيس جهاز الشرطة القضائية محمود أبوحميدة إن الجهاز قدم إلى النيابة العامة قوائم بأسماء السجناء الفارين من سجني عين زارة والجبس، مشيرا إلى أن مؤسسة عين زارة تم إغلاقها مؤقتا.

وأضاف أبوحميدة في مؤتمر صحفي الاثنين أن عدد النزلاء الذين هربوا من سجن عين زارة بلغ سبعمائة نزيل، لافتا إلى أن بعضهم رجع من تلقاء نفسه.

رئيس جهاز الشرطة القضائية أكد فتح محضر لجمع استدلالات بالواقعة لتحديد مسؤولية هروب النزلاء، كما أشار لقراره وقف مدير مؤسسة عين زارة ومعاونه عن العمل بسبب الإهمال والقصور، إلى حين استكمال التحقيقات.

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