قوات أفريكوم لـ المرصد : الخبر الذي نسبته قناة النبأ لقائد القوة مُزيف

ليبيا – نفت القيادة العامة الأمريكية فى أفريقيا المعروفة إختصاراً بإسم ” أفريكوم ” صحة التصريحات التي نسبتها قناة النبأ الفضائية اليوم الأحد لقائدها الجنرال توماس وولدهاوزر نقلاً عن حساب مزيف يحمل إسمه فى موقع تويتر لاتُعرف الجهة التي تقف خلف تغشيله .

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وفى تصريح لـ صحيفة المرصد مساء الأحد رداً على إستفسار الصحيفة حول صحة ما نقلته النبأ عن قائدها قالت القوة إن هذا الخبر الذي قالت فيه النبأ إن دولة الإمارات قد منحت طائرات قتالية للمشير خليفة حفتر وأقامت قاعدة سرية لها فى شرق البلاد مزيف .

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وأضافت أفريكوم بأن الحساب الذي ينتحل صفة الجنرال وولدهاوزر ونسبت له النبأ تلك التصريحات هو حساب مزيف أيضاً وقد تم حذفه من موقع تويتر .

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وقد فحصت المرصد الحساب المزور بعد رد أفريكوم على سؤالها حول صحة الخبر وقد تبين بأنه تمت إزالته بالفعل .

ولكن الخبر المزيف مازال متواجداً على صفحات النبأ وموقعها وتقارير مواجزها عبر وسائل التواصل الإجتماعي حتى العاشرة من مساء الأحد .

وكانت قناة النبأ التي أثارت سخط متابعيها قبل أشهر عبر ضخ موجة من الأخبار نقلاً عن مصادر مجهولة عن موت المشير خليفة حفتر إتضح لاحقاً بأنها مزيفة ، قد أوردت أخباراً عاجلة صباح الأحد نسبتها للجنرال توماس وولدهاوزر بالخصوص .

كما خصصت النبأ مساحات عبر نشراتها الإخبارية قبل أن تنفي ” أفريكوم ” لـ المرصد صحة مانشرته القناة جملة وتفصيلاً .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية