كيف علق اللواء السابع على تمديد اتفاق الهدنة في طرابلس ؟

أعرب اللواء السابع مشاة، عن ترحيبه بــ”كافة الحلول ومنها الحلول السلمية التي تفضي إلى تحقيق مطلب الشعب الليبي، وهو حل “المليشيات” بالعاصمة طرابلس”.

وقال الناطق باسم اللواء السابع مشاة سعد الهمالي في بيان أصدره اليوم الأحد بشأن تمديد اتفاق الهدنة في طرابلس، “نطمئن كل الليبيين بأن اللواء السابع مشاة لن يترك طرابلس وليبيا تعاني الويلات نتيجة سيطرة المليشيات عليها, ويؤكد أنه مستمر في عملية تطهير طرابلس من هذه المليشيات، وإذ يجلس على طاولة المباحثات مع هذه المليشيات وغيرها من الأطراف, فإنه يسعى جاهدا لتحقيق هدف العملية بأقل الخسائر فالمؤسسة العسكرية نفسها طويل, ولصبرها حدود” بحسب تعبيره.

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