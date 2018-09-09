أطراف النزاع في طرابلس الليبية تتفق على تجميد حركة القوات وآلية لمراقبة وقف النار

القاهرة — سبوتنيك. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أطراف النزاع في طرابلس اتفقت على تجميد حركة قواتها وتطوير آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع خطة للانسحاب من المواقع السيادية وإحلال قوات نظامية.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الأحد، “تحت رعاية الممثل الخاص غسان سلامة، اتفقت الأطراف اليوم على تجميد حركة القوات واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشئات الحيوية وإحلال قوات نظامية”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سلامة، اليوم الأحد بمدينة الزاوية غرب طرابلس العاصمة، مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة في طرابلس.