«الشرطة القضائية»: 700 نزيل فروا من سجن «عين زارة» بسبب الإهمال

كشف رئيس جهاز الشرطة القضائية، محمود أبو حميدة، أسباب هروب نزلاء السجون بمؤسستي “عين زارة”، و “الجبس”، خلال اليومين الماضيين على خلفية الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس.

وأوضح “أبو حميدة”، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاحد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، أن مؤسسة الجبس تعرضت يوم 1 سبتمبر لاعتداء من مجموعة مسلحة قامت بالعبث وأتلف محتويات المؤسسة وفتح الأبواب وإخراج النزلاء الموجودين داخل المؤسسة في قضايا مختلفة، والآن المؤسسة موجودة خارج الخدمة مؤقتا.

وأكد رئيس جهاز الشرطة القضائية، أن الموقع الموجودة فيه المؤسسة يضم معهد تدريب الشرطة القضائية الذي يتولى تدريب وتأهيل العناصر التابعين للشرطة القضائية، موضحًا أن الجهاز قدم إلى النيابة العامة قوائم بأسماء السجناء الفارين من سجني عين زارة والجبس، مشيرا إلى أن مؤسسة عين زارة تم إغلاقها مؤقتا.

وأكد فتح محضر لجمع استدلالات بالواقعة لتحديد مسؤولية هروب النزلاء، كما أشار لقراره وقف مدير مؤسسة عين زارة ومعاونه عن العمل بسبب الإهمال والقصور، إلى حين استكمال التحقيقات.

كما أشار في السياق نفسه لحادثة الشغب التي وقعت في اليوم التالي 2 سبتمبر داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل “عين زارة”، بسبب الهلع والذعر الذي انتاب النزلاء لسماعهم دوي الاشتباكات خارج المؤسسة، فقاموا بتكسير الأبواب والخروج عنوة على الرغم من محاولات العاملين في المؤسسة اعتراضهم، ولكن دون جدوى، والذين قاموا بالهروب عدد 700 نزيل ومنهم من رجعوا للمؤسسة من تلقاء أنفسهم.

واختتم “أبوحميدة” عرضه بالقول أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل تابعة لوزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، يجب أن تكون خارج ما يحصل داخل مدينة طرابلس من اشتباكات.

