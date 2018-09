«اليونسيف»: ألف طفل محتجزون بـ«جنزور» يحتاجون لمساعدات فورية

المتوسط:

أعلنت منظمة اليونسيف في ليبيا عن وجود أكثر من 100 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم من بين ما يقارب 1000 من سكان مركز الاحتجاز في منطقة جنزور بعد نقل المهاجرين إليه في أعقاب الاشتباكات القائمة في طرابلس.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» «إن مركز احتجاز جنزور يعاني اكتظاظ كبيرا بالمهاجرين رغم أن سعة استيعابه لا تتجاوز 550 شخصا»، مؤكدةً على حاجة العائلات والأطفال للمساعدات الإنسانية بصورة فورية.

ولفتت إلى أن بعثة الأمم المتحدة توجهت لتقييم الاحتياجات في مركز الاحتجاز لتوفير الإمدادات الطارئة وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي، مجددة دعوتها إلى إطلاق سراح الأطفال المحتجزين، مبديةً عزمها على توفير بعض المساعدات لهؤلاء الأطفال.

