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الأرصاد الجوية: تعرضنا للسرقة والتخريب

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير مكتب الاعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية،إمحمد السباعي ، أن المركز تعرض لأعمال التخريب والسرقة خلال الأحادث التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس، ما أدّى إلى توقّف العمل وتوفير خدمة أحوال الطقس.

وطالب مدير المكتب، الجهات الأمنية والعسكرية إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية هذا المرفق الحيوي.

ونوّه المكتب الإعلامي، أن المركز الوطني للأرصاد الجوية، لا يتحمل أي مسؤولية، بعد توقفه عن العمل، فيما يخص سلامة الملاحة الجوية والبحرية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، قد نشر توضيحا على موقعه الرسمي حول ما حدث لهُ: ” المعذرة ..لا تتوفر بيانات محدثة لأسباب خارجة عن إرادتنا”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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