رئيس «حوار النواب»: ليبيا تتوجه لإجراء انتخابات برلمانية فقط

قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، عبد السلام نصية، إن ليبيا تتوجه لإجراء انتخابات برلمانية فقط بدعم دولي قوي، موضحًا أن هذا يعد استمرار في مشروع “اللادولة” ومربع القيادة الجماعية.

وأوضح “نصية” في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، أن هذه التوجه يأتي بعد إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة أمام مجلس الأمن واستمرار عدم التوافق الإقليمي والأنانية الشخصية للأطراف الليبية والانفلات الأمني في العاصمة وتردي الأحوال المعيشية.

وأكد نصية أنه ولمواجهة المشروع السابق والانتقال لمشروع الدولة، على الجميع التنازل وتبادل الثقة بعيدا عن التدخلات الخارجية من خلال إنشاء سلطة تنفيذية واحدة، والاتفاق على المسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

