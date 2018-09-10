التجارة والتنمية يعلن عن مساهمة منه بقيمة 40% فى تأسيس شركة طيران جديدة

ليبيا – أعلن مصرف التجارة والتنمية فى بنغازي عن تأسيس شركة برنيق للطيران المساهمة معلماً بدء المساهمين فيها في إجراءات التأسيس والإكتتاب العام لهذه الشركة .

وفى إيجاز صحفي تلقت المرصد نسخة عنه ، قال المصرف فى إيجاز صحفي بوقت متأخر من مساء الأحد إن إجراءات التسجيل تسير وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري وذلك لغرض تقديم خدمات الطيران المدني والتجاري ونقل الركاب والبضائع والخدمات المكملة .

وكشف المصرف عن تحديد رأس مال للشركة بـ(150,000,000 د.ل ) مائة وخمسون مليون دينار ليبي , وقد تقرر طرح (49% ) من رأس المال للإكتتاب العام وقيمة السهم الواحد (100 د.ل ) مائة دينار ليبي .

وفى الختام كشف الإيجاز الصحفي إن صاحب فكرة تأسيس شركة برنيق للطيران هو مصرف التجارة والتنمية وبأنه يساهم بنسبة 40% من رأس مالها ، وفقاً لنص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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