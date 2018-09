«الأفريكوم» تنفي إرسال طائرات قتالية إلى ليبيا

نفت قوات الأفريكوم،الأنباء المتداولة على قنوات الأخوان في ليبيا حول إقامة قاعدة سرية لها فى شرق البلاد، ومنح دولة الإمارات، طائرات قتالية للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأضافت الافريكوم، نقلا عن بوابة المرصد الليبية،اليوم الإثنين، بأن الخبر الذي تداولته قناة النبأ الذراع السياسي للأخوان في ليبيا، على لسان لقائدها الجنرال توماس وولدهاوزر نقلاً عن حساب مزيف يحمل إسمه فى موقع تويتر، هو خبر عار تمامًا عن الصحة.

وأوضحت الأفريكوم، أن هذه التصريحات مزيفة، مشيرة بأنه تم حذف الحساب المزيف للجنرال توماس وولدهاوزر من موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” .

