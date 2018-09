أفادت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية بن عمران،أن المعرقلين لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء، يتوجب عليهم إظهار عيوبه ، وترك المجال مفتوحًا لليبيين بقبوله أو رفضه.

وأكدت،عمران، في تصريحات صحافية أمس الأحد، أن المعترضين على مشروع الاستفتاء على الدستور لديهم أطماع ومصالح شخصية،فضلا عن كونهم مستفيدين من إطالة أمد الأزمة الليبية.

