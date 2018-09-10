مركز سبها الطبي مهدد بالإغلاق خلال ساعات لشح الوقود وإنقطاع الكهرباء منذ أربعة أيام

ليبيا – طالب المجلس البلدي أوباري الأحد الشركة العامة للكهرباء بتوضيح مبررات إنقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وضواحيها لمدة تجاوزت الأربع أيام متتالية.

عضو مجلس البلدي نادية راشد قالت في تصريح لموقع “ليبيا الإقتصادية” إن وضع الأهالي بات مزرياً في ظل الظروف الحالية، مشيرة الى إرتفاع أعداد المرضى وسط هذه المأساة.

وأضافت أن شبكة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية تعاني منذ مدة من التهالك نتيجة سرقة أجزاء من أبراج الضغط العالي والأسلاك الكهربائية.

راشد أوضحت بأن مستشفى سبها المركزي والذي يعتبر المنشأة الصحية الوحيدة في الجنوب وتقدم خدمات يومية للمواطن مهدد بالإقفال وإجلاء المرضى من الأقسام خلال الساعات القادمة نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ونقص الوقود.

المرصد – متابعات

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