بحث رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله،أمس الأحد بمقر المؤسسة مع رئيس لجنة الادارة بشركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة أخر مستجدات الأوضاع بالشركة.

وتطرق الاجتماع، كذلك إلى مناقشة «الخطط التطويرية الجديدة التي وضعتها شركة البريقة لتحسين أداء أعمالها والرفع من كفائتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عبر تطبيق طرق وأساليب حديثة ومطورة لإيصال المحروقات والوقود لكافة المناطق».

واتفق المجتمعون، على ضرورة «اعتماد مبدأ الشفافية لمحاربة التهريب» من خلال تدشين حملة وطنية عبر نشر كافة بيانات عمليات توزيع المحروقات لكافة المحطات والمواقع بشكل دوري ومستمر و تخصيص قنوات اتصال ساخنة للإبلاغ عن المحطات المغلقة التي تستلم الكميات المخصصة و التحقيق الجاد في البلاغات الواردة وحظر تزويد المحطات التي سيتم إدراجها في القائمة السوداء.

و شدد صنع الله، على «ضرورة محاربة ظاهرة التهريب بكل السبل المتاحة و تطبيق جميع تعليمات المؤسسة السابقة بهذا الخصوص و منها مراجعة جميع محطات توزيع الوقود بكل مدن و واحات و قرى ليبيا حسب جدول زمني للتحقق من وجودها على ارض الواقع و مدى ملاءمتها للمعايير الفنية و السلامة العامة و قانونية إنشاءها في ضوء القوانين و القرارات الصادرة في هذا الشأن»، وكذلك «منح المحطات التي تستوفي الشروط شهادات للمطابقة و التي ستجدد دوريا و التي بدونها لن يتم تخصيص أي كمية من الوقود لأي محطة غير حاصلة على هذه الشهادة».

من جانبه أطلع بن كورة،صنع الله، على آخر المستجدات بمستودعات الشركة و تحديدا مستودع طريق المطار وما تم القيام به لإعادة الأمور تحت السيطرة بعد الاشتباكات المسلحة التي حدثت بالقرب من المستودع، وايضا الخطط البديلة التي وضعتها الشركة للتعامل مع أي طارئ يحدث في المستقبل .

يشار إلى أن الاجتماع حضره أعضاء لجنة إدارة شركة البريقة مسعود اللقع، محمد رحيل، ابراهيم بو بريدعة ، كما حضر عن جانب المؤسسـة مدير عــام الادارة العــــامة للبيئة والسـلامة والامــن والتنمية المستدامة خالد بو خطـوة، ورئيس لجنة تحديد احتياجات كبار المستهلكين عبد الحميد دغمان.

The post «الوطنية للنفط» و«شركة البريقة» تبحثان آليات مكافحة تهريب الوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية