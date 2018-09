اليوم ..مجلس حقوق الإنسان يبحث الملف الليبي

تنطلق، اليوم الإثنين، فاعليات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي سيبحث عدد من الملفات العربية المهمة و على رأسها الملف الليبي.

من جانبه، أوضح مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، جمال الغنيم، في تصريحات صحافية، أن بلاده تبدي اهتماما بالغا بهذه الدورة التي تستعرض ثمانية وخمسين تقريرا متخصصا في قضايا حقوق الإنسان والتي من بينها أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، بحكم أنها منطقة تحظى باهتمامات المجلس.

هذا ويجدر الإشارة بأن المجلس سيبحث أيضا عدد من الملفات الأخري مثل ملفات قضايا دول اليمن وفلسطين والسودان وسوريا.

