جهاز النهر الصناعي يعلن موعد استئناف ضخ المياه إلى مدينة طرابلس

صرح مدير المكتب الإعلامي بجهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، بأنه سيواصل ضخ المياه إلى مدينة طرابلس وضواحيها اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين.

وأوضح الشويهدي، في تصريحات صحافية،أمس الأحد أن سبب تأخر عودة المياه إلى مدينة طرابلس يعود إلى تذبذب التيار الكهربائي الواصل للمنظومة، واستمرار تفريغ الهواء من الأنابيب لإعادة ضخ المياه فيها.

جدير بالذكر أن آبار منظومة جبل الحساونة للنهر الصناعي توقفت عن ضخ المياه؛ جراء الإظلام التام الذي أصاب الشبكة الكهربائية في المنطقتين الجنوبية والغربية، الخميس الماضي.

