شهود عيان: طائرة تحلق فوق سماء طرابلس

أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار عنيف ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمنطقة سوق الجمعة شرقي العاصمة طرابلس.

وبحسب الأنباء المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، فإن هذا الدوي يأتى إثر سماع لأصوات تحليق طائرة فوق سماء المنطقة.

جدير بالذكر أن اللواء السابع مشاة، أعلن في أول تعليق له عقب انتهاء اجتماع الزاوية لبحث الترتيبات الأمنية في طرابلس، عن ترحيبه بكافة الحلول ومنها الحلول السلمية التي تفضي إلى تحقيق مطلب الشعب الليبي وهو حل المليشيات بالعاصمة طرابلس.

وطمأن اللواء السابع مشاة، في بيان له أمس الأحد، كل الليبيين بأنه لن يترك طرابلس وليبيا تعاني الويلات نتيجة سيطرة المليشيات عليها، مؤكدا أنه مستمر في عملية تطهير طرابلس من هذه المليشيات.

وقال المتحدث الرسمى باسم اللواء السابع سعد الهمالى، إنه يسعى جاهدا لتحقيق هذه العملية بالجلوس على طاولة المباحثات مع هذه المليشيات وغيرها من الأطراف، موضحا ان هدف العملية الخروج بأقل الخسائر.

واتفقت الأطراف الليبية المشاركة في اجتماع بمدينة الزاوية على بحث الترتيبات الأمنية في طرابلس، على تجميد حركة القوات واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية وإحلال قوات نظامية في طرابلس.

