أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة أن اليوم الاثنين الموافق العاشر من سبتمبر للعام الجاري، هو المتمم لشهر ذي الحجة من عام 1439هـ .

وأوضحت اللجنة، أن غدًا الثلاثاء الموافق الحادي عشر من نفس الشهر هو الأول من شهر الله المحرم لعام 1440هـ.

