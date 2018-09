جهاز الأمن العام يعتذر عن الفراغ الأمني غرب طرابلس

نفى جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بقيادة الرائد عماد الطرابلسي وجود بوابات له في منطقة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وضواحيها.

وأعرب الجهاز، في بيان مقتضب له، عن أسفه إزاء أي تقصير نظراً لوجود فراغ أمني في كافة أنحاء غرب طرابلس مؤكداً بأنه فى عمل متواصل لتغطية جميع تلك المناطق .

وأرجع الجهاز، عدم تأمينه لتلك المناطق إلى عدم صدور تكليف له من وزارة الداخلية بتأمين المنطقة مؤكداً بأن هناك جهة أمنية من جنزور هي من تأمن المنطقة حاليا بتكليف آخر ، متعهدا في الوقت ذاته بالعمل علي نشر دورياته في منطقة السراج ومنطقة السواني بأسرع وقت ممكن

وأضاف الجهاز : ” ستكون دورياتنا و بوابتنا من كوبري الزهراء إلي منطقة الكريمية جنوباً و منها إلي السواني وإلي جمعية الدعوة الإسلامية وبنقاط ثابتة ” .

