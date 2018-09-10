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نساء ليبيا: حاسبوا الفاسدين وأتركونا نعيش بسلام

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خرجت مجموعة من النساء الليبيات في وقفة احتجاجية بمنطقة حي الأندلس في طرابلس، تُنادي ضد الفساد السياسي والاقتصادي الذي أدخل ليبيا في “مافيا الفساد العام”، وتعبيرا عن ما تمرّ به ليبيا، هذه الفترة من أزمات متلاحقة، لم تنتهي بأزمة انقطاع الكهرباء وشحّ السيولة، وغياب الأمن.

وطالبن النساء المحتجات، على تردّي المعيشة، بأبسط الحقوق المدنية، التي توفرها الدول لشعوبها، وتوفير الخدمات الأساسية.

وبرزت مطالبهن على لافتات، كُتب عليها: نحن نحتاج ماء وهواء نقي وكهرباء، بيئة نظيفة، أمن ودولة آمنة”، وأخرى أختصرت المطلب الكبير الذي يُنادي بها كل الليبيين والليبيات: “دعوا ليبيا تعيش في سلام”، إضافة إلى مجموعة أخرى من المطالب.

وتزامنت هذه الوقفة، مع مرور أسبوع على تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في كل ليبيا، تجاوزت مدة انقطاعه إلى خمسين ساعة متواصلة، ما أثار غضب الشارع الليبي، من استمرار هذه الأزمة على وجه الخصوص، لسنوات دون حلول جذرية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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