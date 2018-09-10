«خارجية النواب» تنتقد إحاطة «سلامة» أمام مجلس الأمن

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ببرلمان طبرق ما جاء في إحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة، الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، حول تشبث النواب بمراكزهم وإعلاء مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية العامة، وسعيهم لتخريب العملية السياسية الهادفة لإنهاء الأزمة التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.

وأعربت اللجنة في بيان لها، أمس الأحد، عن تقديرها لعمل البعثة في التوصل لعملية وقف إطلاق النار في العاصمة مؤخرا، معتبرة أن وقف إطلاق النار جاء ” قبل إنهيار الأوضاع بشكل كامل وخروجها عن السيطرة”، ةكذلك عن “قلقها البالغ” من أن تؤدي التنازلات من أجل تهدئة الأوضاع لفرض واقع جديد على الليبيين بقوة السلاح من قبل مجموعات مختلفة.

وأضاف البيان، أن اللجنة كانت تتوقع من سلامة أن يتحدث أكثر في إحاطته عن أسباب انهيار الترتيبات الأمنية، وتقييم ما يسمى بالمجلس الرئاسي المنصب من الغرب وعن قدرة اجهزته بحماية مؤسسات الدولة، وعن قدرة الحكومة الحالية على العمل دون أي تأثير من أحد.

وأشارت اللجنة إلى تراجع الاهتمام بالملف الإقتصادي والتحقيقات بشبهات الفساد المالي الحكومي والتوزيع العادل لعائدات البلاد، وعلاقته بالتوترات الأمنية في البلاد.

واعتبرت اللجنة، ان الانتقادات “والاحكام العامة” التي وجهها سلامة بشأن عرقلة الإنتخابات لا تستند على أسباب موضوعية، مضيفا ان سلامة تجاهل طبيعة العملية الديموقراطية.

ولفت الى بروز اعتراضات ذات طبيعة متعلقة بحقوق المناطق والمكونات الاجتماعية، “خاصة وان الأمر يتعلق بوضع دستور دائم للبلاد، الأمر الذي يتطلب مشاركة الجميع دون إقصاء أحد”، بالإضافة الى تعذر حضور نواب الغرب الى مجلس النواب في طبرق.

وطالبت اللجنة المبعوث الأممي بتوضيح تصريحه بإيجاد خيارات اخرى، مبدية استعدادها لمناقشة أي اقتراحات يمكن ان تحل الازمة الراهنة.

وذكرت اللجنة في بيانها أن مجلس النواب الذي جاء بانتخابات “نزيهة” فتح باب الحوار حتى مع من انقلب على نتيجة الانتخابات، معتبرة إنهم كانوا سببا لما وصلت إليه البلاد.

ورفض البيان ان يلقي سلامة تعثره على مجلس النواب وان يختصر حلحلة الأزمة الليبية في اجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وان يهمل باقي الملفات.

وشددت اللجنة في ختام بيانها، على طلبها من البعثة الأممية تقييم خططها الخاصة للاستقرار في ليبيا، مضيفة “أن على البعثة ان تواجه مسؤولياتها في رسم صورة واقعية لما يحدث وطبيعة العراقيل التي تواجهها وحجم الدعم الدولي المقدم لها”.

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