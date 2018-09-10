بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تكشف بنود اتفاق وقف إطلاق النار

طرابلس — سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت اجتماعا اليوم لمناقشة سبل ترسيخ وقف إطلاق النار المبرم في 4 سبتمبر 2018، والاتفاق على آلية للمراقبة والتحقق والبدء في محادثات حول الترتيبات الأمنية في منطقة طرابلس الكبرى”.

وأكدت البعثة في بيانها أن “الأطراف المشارِكة اليوم بالاجتماع تعهدت بالاستمرار في وقف إطلاق النار وبالالتزام بوثيقة موقعة تتضمن إنشاء آلية للمراقبة والتحقق ترمي إلى ترسيخ وقف إطلاق النار، وإعادة تمركز المجموعات المسلحة إلى مواقع يتم الاتفاق عليها، ووضع خطة لانسحاب المجموعات المسلحة من مواقع المؤسسات السيادية والمنشآت الحيوية في طرابلس، وإسناد مهام تأمين العاصمة إلى قوات الشرطة والقوى العسكرية النظامية فقط”.

وأشار البيان بأن “البعثة سوف تقوم بالتواصل مع جميع الأطراف الحاضرة لمتابعة التفاصيل التي اتفق عليها اليوم والتأكيد على تفعيلها”، مشيرة إلى أن “الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة سيواصل مساعيه الحميدة لإعلان حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل أساس حل الأزمة، والعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول للجميع يهدف إلى توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وتتصارع في العاصمة الليبية طرابلس 3 جماعات مسلحة هي في اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة والذي حله المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، ولم يعد له غطاء سياسي والكتائب العسكرية بطرابلس التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، والطرف الثالث بقيادة صلاح بادي قائد لواء الصمود الداعم لحكومة الإنقاذ 2014.