بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق خلال لقائه وزير العدل محمد عبد الواحد لملوم، أمس الأحد بمقر المجلس، آلية تفعيل قرار وزير العدل بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس.

وبحسب ما نشرت إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، فإن وزير العدل استعرض خلال اللقاء ملخص التقرير المعد حول الأحداث التي شهدتها مؤسستا الإصلاح والتأهيل عين زارة والجبس مؤخرا.

