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بلدية بنغازي تؤكد نقل ملف القمامة إلى وزارة الحكم المحلي

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد رئيس قسم  الإعلام بلدية بنغازى نضال الكاديكى نقل ملف النظافة بالبلدية إلى وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة .

وأوضح الكاديكي ، نقلا عن وكالة الأنباء الليبية ، أن ملف النظافة لم يعد من اختصاص البلدية اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري، وتقرر نقله إلى  وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، عقب زيارة وكيل الوزارة عادل الزايدي للمدينة وعقد سلسة من الاجتماعات بالمسؤولين في المدينة .

وأكد أن بلدية بنغازى سوف تضل متابعة لأعمال النظافة بحكم مسؤوليتها تجاه المدينة

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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