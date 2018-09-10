الهندسة العسكرية أجدابيا تعدم مُخلفات “داعش”

أُعدم ما يقارب 4 طن من الذخائر والمتفجرات من قبل صنف الهندسة العسكرية التابع لمنطقة الخليج العسكرية، غربي مدينة أجدابيا بمنطقة الـ 18.

وأوضح العقيد عقيلة عبدالحفيظ، ضابط عمليات ومعاون آمر منطقة الخليج العسكرية، لـ218، أن عملية الإعدام تم تنفيذها بعد تعليمات من آمر المنطقة العسكرية.

وأشار معاون آمر منطقة الخليج العسكرية، أن نوعية المخلفات، التي تم تجميعها أحتوت مقذوفات غير الصالحة للاستخدام، وبعض المُفخخات التي تم تجميعها من البوابات، وأغلبها من بوابة الستين لأكثر من مرة،إضافة من منطقة العقيلة ومن منطقة الواحات.

وأضاف العقيد عقيلة عبدالحفيظ، أن المجموعة التي أشرفت على عملية الإعدام تتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع هذه المخلفات، ما جعل العملية تتم بشكل آمن، بعد أن جمعتها مجموعة صنف الهندسة العسكرية، من الورش بعض الأودية، وبمساعدة بعض المواطنين الذين أبلغوا عن الأجسام الغريبة من هذه المُخلّفات.

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