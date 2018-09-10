مدير المخابرات الروسية يكشف لماذا تآمرت الجامعة العربية على ليبيا بموافقتها على تدخل الناتو؟

مدير المخابرات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف، أن الغرب نجح في ليبيا وكان هدفهم الرئيسي هو العمل على تجميع معظم القوى والتنظيمات الارهابية المنتشرة في جميع انحاء العالم في ليبيا وتحويلها إلى مخزون إرهاب في المنطقة ينطلق إلى دول مجاورة وفق الحاجة، موضحا أن كل ذلك كان بالتنسيق المباشر بين الإخوان من خلال تركيا والأميركان، حيث إنه ومنذ الأيام الاولى لضرب ليبيا أحكم الإخوان سيطرتهم بالكامل على ليبيا وذلك بدعم أميركي واضح.

واتهم فرادكوف في ندوة مغلقة مع السفراء الروس في العالم العربي والإسلامي، أمين عام الجامعة العربية السابق عمرو موسى بتسهيل الطلب القطري بالموافقة على غزو الناتو لليبيا، طمعا في مساعدتهم له على الوصول لرئاسة مصر.

وقال فرادكوف أنه في فترة ما يسمى الربيع العربي وضمن سلسلة الحلقات بدأت الاحداث في ليبيا، واستبعد التقدير الاميركي في تلك المرحلة نجاح أي ثورة شعبية في ليبيا لما يملكه النظام الليبي من إمكانيات، لذلك اتجهت الخطة لأن يقوم الناتو بملاحقة النظام الليبي ورموزه، مضيفا وللأسف كان عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية، في تلك الفترة والذي أدرك المعادلة جيدا وتعامل مع قطر لتحقيق حلمه في الرئاسة المصرية.

وأكد المسؤول الروسي أن موسى قد قرأ بالسياسة أن العصر القادم هو عصر الإخوان، بالرغم من أنهم كانوا يعلنون في تلك المرحلة أن لا مرشح لهم للرئيس، وقد سهل عمرو موسى الطلب القطري في الجامعة العربية للموافقة لدول الناتو بغزو ليبيا.

وأشار فرادكوف إلى أن وزير الخارجية المصري آن ذلك نبيل العربي وافق على مشروع قطر وعمرو موسى، لافتا إلى أن العربي وعمرو موسى كانوا مدعومين من الولايات المتحدة وبإلحاح قطري متواصل لقد كان المجلس العسكري عاجزا عن مواجهة ذلك.

وتوقع مدير المخابرات الخارجية الروسية ، نهاية مشروع جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن “المعركة الآن في دورتها الأخيرة”.، مضيفا أن بريطانيا دعمت جماعة الإخوان منذ البدء لمواجهة تنامي التيار القومي العربي.

وأوضح أن الإخوان لم يقروا أو يسلموا بهزيمة مشروعهم السياسي، بل إنهم ما زالوا يراهنون على أن مشروعهم هو المشروع البديل لكل المشاريع التي تطرح في المنطقة وأنه هو المشروع الأقوى والمدعوم دولياً، والذي شق طريقه خلال 8 عقود من العمل المتواصل، وأن ما يلاقيه المشروع الآن من تراجعات سيتم التغلب عليها، لأنها عقبات مختلفة أوجدتها قوى تهدف إلى تدمير المشروع الإسلامي في المنطقة.

ويستند هذا الاطمئنان، بحسب مدير المخابرات الروسية، لدى الجماعة بالدرجة الأولى على دعم القوى العالمية الأكثر تأثيرا في العالم وهي أميركا.

وأشار إلى أن محطات العلاقات الأميركية الإخوانية على الفترة الطويلة، استنادا إلى تقرير أمني روسي تطرق الى هذه العلاقة، وأثبت أن جماعة الإخوان المسلمين جزء أساسي من أدوات المشروع الأميركي للهيمنة على العالم العربي والإسلامي.

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