لماذا جرى حجز سيارات تونسية برأس اجدير؟

ضبط جهاز الأمن المركزي رأس جدير الليلة الأحد/الاثنين مجموعة من السيارات التونسية محملة بمادة البنزين لغرض تهريبها إلى القطر التونسي.

وتم نقل السيارات المضبوطة وأصحابها إلى مقر جهاز الأمن المركزي بمنفذ رأس اجدير لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي تصريح صحفي قال النقيب علاء المنصوري رئيس جهاز الأمن المركزي بالمنفذ ” إن ما نقوم به هو في إطار محاربة استنزاف قدرات ومقدرات الشعب الليبي والتي تعتبر أمانة في رقابنا نحن الأجهزة ألأمنية بالحدود ، وما قام به أفراد بوابة الأمن المركزي بالمنفذ هو من صميم عملنا ، حيث تم ضبط مجموعة مركبات تحمل وقود بكميات غير طبيعية لغرض تهريبها لتونس والقانون الليبي يمنع ذلك لذلك قمنا بضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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