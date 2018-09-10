بماذا ردت الأفريكوم” على قناة النبأ؟

نفت قوات الأفريكوم، الأنباء المتداولة حول إقامة قاعدة سرية لها فى شرق البلاد، ومنح دولة الإمارات، طائرات قتالية للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر .

وأضافت الأفريكوم، اليوم الاثنين، بأن الخبر الذي تداولته قناة النبأ الذراع السياسي للإخوان في ليبيا، على لسان قائدها الجنرال توماس وولدهاوزر نقلاً عن حساب مزيف يحمل اسمه في موقع تويتر، هو خبر عار تمامًا عن الصحة.

وأوضحت الأفريكوم، أن هذه التصريحات مزيفة، مشيرة بأنه تم حذف الحساب المزيف للجنرال توماس وولدهاوزر من موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية