شركة الكهرباء تطالب كافة المناطق بطرح الأحمال

طالبت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس، كافة المناطق في البلاد بالاستجابة لعملية طرح الأحمال والدخول فيها.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها بفيسبوك، الأحد، إن مجموعات دخلت إلى محطات التحويل 220 وأجبرت المشغلين بها على إرجاع التيار الكهربائي بالقوة، وفق قولها.

وناشدت الشركة كافة المواطنين بمراعاة الحالة الاستثنائية التي تمر بها الشبكة الكهربائية والتقليل من استخدام الأدوات الكهربائية، حسب تعبيرها.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت، السبت، عن حدوث إظلام جزئي على الشبكة العامة بسبب عدم تجاوب بعض المدن مع عملية طرح الأحمال، بحسب بيان صادر عن الشركة.

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