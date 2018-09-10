تفجيران بالقرب من الوطنية للنفط

قالت مصادر لـ218 أن هناك تفجيران بالقرب من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طريق السكة بـطرابلس
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قناة 218 الليبية
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