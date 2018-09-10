افتتاح أقسام جديدة في مستشفى الثورة المركزي التعليمي

افتتح وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، الأقسام الجديدة التي تم استحداثها في مستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وأوضح مكتب الإعلام والتوعية في المستشفى، أنه تم استحداث قسم الأورام وعمليات العيون والأنف والأذن والحنجرة والقسطرة القلبية والأشعة المقطعية والكلى بقرار من مدير مستشفى الثورة المركزي التعليمي الدكتور محمد التريكي.

وأشار التريكي، إلى الترتيبات المتخذة في المستشفى، بهدف توفير الأجهزة واستحداث الاقسام التي تعتبر خطوة من خطوات التطوير التي تسعى الإدارة لتحقيقها.

واستعرض جهود الطاقم الطبي خلال الفترة الماضية في أحداث تحرير مدينة درنة، وتقديمهم الخدمة الطبية للوافدين من المدن الأخرى.

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