المتوسط:

أكد مصدر من جهاز الإسعاف والطوارئ عن وصول قتيل وعدد من الجرحى إلى مصحة النفط، على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط

وأفادت مصادر أمنية مطلعة بمحور الحدث داخل المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة الظهرة بوسط طرابلس، بأن قوات الردع الخاصة التابعة لعبدالرؤوف كارة تحاصر مقر المؤسسة حاليا بعد حدوث الهجوم الانتحاري.

وتداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار، عن قيام قوات الردع الخاصة باقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، والاشتباك مع المسلحين الذين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، ولم يتسنى للمتوسط التأكد من معلومة الاقتحام وتحاول التواصل مع أحد القيادات الأمنية للوقوف على حقيقة الأمر.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة بمحور الحدث داخل المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة الظهرة بوسط طرابلس، بأن المسلحين الذين قاموا صباح اليوم الاثنين بالهجوم على مقر المؤسسة، احتجزوا عدد من الموظفين كرهائن، فيما لا يعرف مصيرهم حتى الآن.

وأوضح المصدر بأن هناك 6 انتحاريين استهدفوا المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة الظهرة وسط العاصمة طرابلس، عبر قيامهم بتفجير أنفسهم.

ورجح المصدر، في تصريحات لـ«المتوسط» أن الانتحاريين الستة، قاموا بتفجيرين، الأول استهدف محيط المؤسسة بطريق السكة، والثاني كان داخل مقر المؤسسة، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.

The post مصدر بـ«الإسعاف والطوارئ»: وصول قتيل وجرحى لـ«مصحة النفط» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية