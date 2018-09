شاهد.. احتراق «المؤسسة الوطنية للنفط»

المتوسط:

نفذ 6 مسلحين صباح اليوم، عملية انتحارية استهدفت تفجير مقر المؤسسة الوطنية للنفط الأمر الذى أدلى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

قامت هيئة السلامة الوطنية بإخلاء بعض الموظفين العالقين في المؤسسة الوطنية للنفط، بواسطة رافعات الإطفاء بعد نشوب حريق في الطوابق العليا من المبنى.

وقال عبد السلام عاشور وزير داخلية الوفاق، إن الأجهزة الأمنية مازالت تحاصر المهاجمين الذين يسيطرون على مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، حتى الآن وليس لدينا معلومات عن مصير رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله .

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن المهاجمون استخدموا الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية واحتجزوا عدداً من الرهائن داخل مبنى المؤسسة، مشيرا إلى أن هناك 6 أشخاص من ذوي البشرة السمراء قاموا باقتحام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في الساعات الأولى من نهار اليوم .

وتعرضت المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة الظهرة بوسط طرابلس، لتفجير نفذه انتحاريون فجر اليوم، أدلى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

