دورة تدريبية لمجموعة من موظفي ديوان مجلس النواب

شارك عدد من موظفي ديوان مجلس النواب من مختلف الإدارات في الدورة التدريبية التي يشرف عليها مركز البحوث والمعلومات والتدريب البرلماني التابع للبرلمان العربي بجمهورية مصر العربية.

وأوضح مجلس النواب الليبي على موقعه الرسمي، أن برنامج الدورة تخلل محاضرات في أحدث أساليب البحوث وتقارير اللجان البرلمانية وكيفية إعداد الباحث البرلماني، إضافة إلى محاضرات في السياسات العامة ونظرياتها وإعداد البحوث البرلمانية والراي العام.

هذا وتخلل جدول أعمال الدورة، إجراء ورش عمل بمشاركة عدة دول عربية منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

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