هجوم “الوطنية للنفط”.. تسلسل زمني

– وقع هجوم إرهابي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في وقت مبكر اليوم الإثنين وفق التسلسل الزمني التالي:
– وسائل إعلام ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى سماع صوت تفجيرات في العاصمة طرابلس
– التفجيرات وقعت في طريق السكة في العاصمة طرابلس مستهدفة أحد المقار الرسمية
– الإعلان أن مقر المؤسسة الوطنية للنفط هو المستهدف.. وتدابير أمنية مشددة في العاصمة
– انتحاريون لم يُحدّد عددهم هاجموا مقر المؤسسة.. وأطلقوا النار داخله
– صور ومقاطع فيديو تُظْهِر عددا من موظفي المؤسسة وقد لاذوا بسطح المبنى للاحتماء
– معلومات أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مصيره لا يزال مجهولاً
– صنع الله يطل عبر قناة (218) ليؤكد أنه بخير.. ويؤكد وقوع قتلى وإصابات
– صنع الله يتحدث عن “أضرار جسيمة”.. ويؤكد أن الوثائق مؤرشفة
– قوة الردع تُصْدِر بياناً تقول فيه إن الهجوم يحمل بصمات داعش لكنها تجري تحرياً إضافياً
– قوة الردع تعلن انتهاء العملية الأمنية وإخلاء مقر المبنى بالكامل
– المجلس الرئاسي لا يزال صامتاً من دون أن يُصْدِر بيانات
– مخاوف في العاصمة من أن يكون داعش يُحضّر لهجمات إرهابية في انحاء أخرى.
أضف تعليقـك