هجوم “الوطنية للنفط”.. تسلسل زمني

– وقع هجوم إرهابي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في وقت مبكر اليوم الإثنين وفق التسلسل الزمني التالي:

– وسائل إعلام ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى سماع صوت تفجيرات في العاصمة طرابلس

– التفجيرات وقعت في طريق السكة في العاصمة طرابلس مستهدفة أحد المقار الرسمية

– الإعلان أن مقر المؤسسة الوطنية للنفط هو المستهدف.. وتدابير أمنية مشددة في العاصمة

– انتحاريون لم يُحدّد عددهم هاجموا مقر المؤسسة.. وأطلقوا النار داخله

– صور ومقاطع فيديو تُظْهِر عددا من موظفي المؤسسة وقد لاذوا بسطح المبنى للاحتماء

– معلومات أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مصيره لا يزال مجهولاً

– صنع الله يطل عبر قناة (218) ليؤكد أنه بخير.. ويؤكد وقوع قتلى وإصابات

– صنع الله يتحدث عن “أضرار جسيمة”.. ويؤكد أن الوثائق مؤرشفة

– قوة الردع تُصْدِر بياناً تقول فيه إن الهجوم يحمل بصمات داعش لكنها تجري تحرياً إضافياً

– قوة الردع تعلن انتهاء العملية الأمنية وإخلاء مقر المبنى بالكامل

– المجلس الرئاسي لا يزال صامتاً من دون أن يُصْدِر بيانات

– مخاوف في العاصمة من أن يكون داعش يُحضّر لهجمات إرهابية في انحاء أخرى.

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