البعثة الأممية تستنكر الهجوم “الإرهابي الجبان” على مؤسسة النفط بطرابلس

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي طال المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس صباح اليوم الإثنين.

وأكدت البعثة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المساس بالمؤسسة التي تؤمن مصدر قوت الليبيين هو اعتداء عليهم جميعاً، داعية إلى وقف التناحرات الجانبية العقيمة والعمل معاً ومع المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وعلى استئصاله كلياً من البلاد.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية عن سقوط قتيلين وعشرة جرحى في الهجوم الذي استهدف المؤسة الوطنية للنفط.

وكان مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طريق السكة في العاصمة طرابلس قد تعرض صباح اليوم إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

وتشهد طرابلس في الآونة الأخير توترا أمنيا وسط ترقب وحذر الجميع، وخاصة عقب الاشتباكات المسلحة التي دارت في ضواحي العاصمة مؤخرا وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيين.

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