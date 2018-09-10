مقتل اثنين وإصابة “10” آخرين في الهجوم الإرهابي على مقر المؤسسة الوطنية للنفط

طرابلس 10 سبتمبر 2018 (وال) – أعلنت مصادر أمنية من طرابلس وفاة اثنين وإصابة عشرة آخرين خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في منطقة الظهرة في طرابلس .

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، مقتل عدد من العاملين بالمؤسسة، وإصابة آخرين بجروح خطيرة خلال الهجوم المسلح الذي تعرضت له مؤسسته.

وروى صنع الله – في مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيون “ليبيا 218” – أن الهجوم جرى الساعة التاسعة صباحًا، رافقه إطلاق نار كثيف داخل مبنى المؤسسة، لافتًا إلى أن العملية كانت مفاجئة، وأن عددا من العاملين في المؤسسة تمكنوا من النجاة بأنفسهم، وأن قوة الردع الخاصة التي تدخلت أجلت الباقين.

وقال موظف في المؤسسة لوكالة “فرانس برس” إن مسلحين ملثمين هاجموا مقر الشركة، بعدما تبادلوا إطلاق النار مع حراسها.

وأضاف الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “قفزت من النافذة مع زملاء آخرين، ثم سمعنا دوي انفجار”. ولاحقا، أعلنت حكومة “الوفاق الوطني” في طرابلس أن المسؤول عن الهجوم هو تنظيم داعش.

ومن جهتها، أعلنت مليشيا قوات الردع، أنها سيطرت على مبنى المؤسسة الوطنية للنفط بعد احتلاله من قبل مجموعة من المسلحين. (وال – طرابلس) ع ع

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