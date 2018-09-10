العامة للكهرباء: وضع الشبكة حرج للغاية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بأن وضع الشبكة الكهربائي حرج للغاية وغير مستقر فنياً.

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الأضرار البالغة التي لحقت بعدد من دوائر النقل الرئيسية الهامة ، وخطوط التوزيع ، وعدد كبير من المحولات جراء الإشتباكات التي دارت مؤخرا في طرابلس .

وأضافت الشركة أن من أسباب عدم استقرار وضع الشبكة عمليات الإعتداء على مشغلي محطات التحويل ، وإجبارهم على ترجيع التيار الكهربائي بالقوة ، أثناء بناء الشبكة ، ما أدى لخروج بعض وحدات التحويل.

ووفقاً لبيان الشركة، عدم تمكن مهندسي وفنيي ومشغلي غرفة التحكم الرئيسي من ممارسة عملهم ، بحكم وقوع الغرفة في أماكن الإشتباكات .

وفي ختام بيانها، دعت الشركة المواطنين إلى تفهم حقيقة الوضع التشغيلي للشركة ، متعهدة ببذل قصارى جهدها لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين .

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